Киевский областной ТЦК и СП в Facebook опубликовал заявление о избиении уже бывшим нападающим Колоса-2 Даниилом Колесником представителя Центра комплектования.

24-летний нападающий ковалевского «Колоса» Данило Колесник напал на военнослужащего ТЦК. Футболист решил, что поскольку он еще не достиг призывного возраста, ему позволено все и даже бить военных ТЦК, которые выполняют важные задачи по комплектованию войска, чтобы наши подразделения, защищающие Украину, не испытывали дефицита личного состава.

Более того, Колесник начал хвастаться фактом избиения на своей странице в Instagram, где также рисуется своим беззаботным образом жизни. По своим антропометрическим данным нападающий второй команды «Колоса» (до первой он не пробился) вполне подходит для десантно-штурмовых войск. А почему бы молодому человеку не пойти на контракт, не дожидаясь мобилизации и достижения призывного возраста, чтобы выплеснуть свою ярость в борьбе с врагом.

Данное видео Колесник уже удалил и закрыл свою страницу. Но в цифровую эпоху трудно скрыть свои позорные поступки.

Пока такие украинские спортсмены, как Владислав Гераскевич, участвуют в Олимпийских Играх и ценой дисквалификации несут миру правду о войне и преступлениях РФ в Украине, другие, находясь дома, прячутся за спинами воинов и даже позволяют себе устраивать с ними драки, потакая врагу. А одна из главных целей РФ – это срыв мобилизации.

P.S. ФК «Колос» принял решение уволить Данила Колесника.