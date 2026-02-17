Сергей Разумовский

Футбольный клуб Колос сегодня, 17 февраля, опубликовал официальное заявление по поводу инцидента с участием футболиста Колоса-2 Данила Колесника и сотрудника ТЦК. В клубе сообщили, что президент Колоса Андрей Засуха принес извинения украинскому сообществу и принял решение расторгнуть контракт с футболистом.

Вскоре на публику вышел бывший полузащитник Динамо Александр Алиев, который до сих пор называет себя военнослужащим. Экс-футболист поддержал 24-летнего игрока.

Ты поступил правильно. Ты встал на защиту человека, у которого трое детей. А эти военкоматовские работники, даже не разбираясь, хватают людей и запихивают их в "бусики". Почему им позволено бить, а когда ударил ты, тебя сразу выгоняют из команды? Я тебя полностью поддерживаю. Я знаю твою ситуацию, когда ты был в Тростянце Сумской области. И как ты вывозил оттуда людей. Ты полный красавчик. Хочу сказать одно Засузе: «Ты сначала разберись, что произошло, а потом делай выводы, выгонять человека или нет». Даня, запомни, я с тобой и всегда буду тебя поддерживать. Александр Алиев

Ранее ТЦК и СП вручили Алиеву благодарность.