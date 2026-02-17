Алиев публично поддержал игрока, которого выгнали из «Колоса» из-за драки с работником ТЦК
Ранее ковальский клуб заявил, что расторг контракт с Колесником
около 1 часа назад
Футбольный клуб Колос сегодня, 17 февраля, опубликовал официальное заявление по поводу инцидента с участием футболиста Колоса-2 Данила Колесника и сотрудника ТЦК. В клубе сообщили, что президент Колоса Андрей Засуха принес извинения украинскому сообществу и принял решение расторгнуть контракт с футболистом.
Вскоре на публику вышел бывший полузащитник Динамо Александр Алиев, который до сих пор называет себя военнослужащим. Экс-футболист поддержал 24-летнего игрока.
Ты поступил правильно. Ты встал на защиту человека, у которого трое детей. А эти военкоматовские работники, даже не разбираясь, хватают людей и запихивают их в "бусики".
Почему им позволено бить, а когда ударил ты, тебя сразу выгоняют из команды? Я тебя полностью поддерживаю. Я знаю твою ситуацию, когда ты был в Тростянце Сумской области. И как ты вывозил оттуда людей.
Ты полный красавчик. Хочу сказать одно Засузе: «Ты сначала разберись, что произошло, а потом делай выводы, выгонять человека или нет». Даня, запомни, я с тобой и всегда буду тебя поддерживать.