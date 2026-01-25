Сергей Разумовский

Кривбасс опубликовал обновленный план контрольных матчей на зимних сборах в Испании и раскрыл имя еще одного оппонента. Криворожский клуб уточнил, что четвертым соперником в программе спаррингов станет представитель Китая Тяньцзинь Тайгер.

Встреча запланирована на 31 января 2026 года и состоится в рамках подготовительного сбора, где команда традиционно сочетает физическую работу с проверкой тактических наработок в контрольных поединках. Для Кривбасса этот спарринг станет еще одним тестом на фоне соперника из другой футбольной школы, что может быть полезным в контексте адаптации к разным стилям игры.

Также стоит отметить, что Тяньцзинь Тайгер в этом межсезонье пересекется в Испании не только с криворожцами. Ранее Карпаты уже сообщали, что 13 февраля также проведут товарищеский матч против этой китайской команды во время собственных сборов.

Что известно о будущем сопернике Кривбасса: в сезоне 2025 года Тяньцзинь Тайгер финишировал шестым в турнирной таблице китайской Суперлиги, отстав на 22 очка от чемпиона – Шанхай Порт. В историческом плане клуб имеет и трофейные достижения: Тяньцзинь Тайгер дважды выигрывал Кубок китайской футбольной ассоциации и один раз становился обладателем Суперкубка страны.

Ранее Кривбасс оформил трансфер легионера.