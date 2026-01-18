Павел Василенко

Защитник Джозеф Джонс перешел из панамского Пласа Амадор в Кривбасс. Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Срок соглашения между 20-летним панамским футболистом и Кривбассом рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне Джонс провел всего четыре матча на клубном уровне во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Кривбасс в настоящее время занимает пятое место в УПЛ с 26 очками в 16 матчах.