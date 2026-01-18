Кривбасс оформил трансфер легионера
Известны детали сделки
около 1 часа назад
Фото - ФК Кривбасс
Защитник Джозеф Джонс перешел из панамского Пласа Амадор в Кривбасс. Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.
Срок соглашения между 20-летним панамским футболистом и Кривбассом рассчитан на четыре года.
В текущем сезоне Джонс провел всего четыре матча на клубном уровне во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Кривбасс в настоящее время занимает пятое место в УПЛ с 26 очками в 16 матчах.
