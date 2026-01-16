Юрген Клопп позитивно оценивает свою работу в футбольной структуре Ред Булл и не спешит возвращаться на тренерскую скамейку. В то же время немецкий специалист имеет четкое видение возможного камбэка к активной тренерской деятельности.

Как сообщил известный журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, Клопп готов возглавить только два проекта — мадридский Реал или национальную сборную Германии. В случае, если Реал сделает конкретное предложение с прицелом на лето, Юрген серьезно рассмотрит такой вариант.

Напомним, Клопп возглавлял Ливерпуль в период с 2015 по 2024 год, выиграв с клубом ряд внутренних и европейских трофеев. Реал накануне прекратил сотрудничество с Хаби Алонсо и назначил главным тренером Альваро Арбелоа.

Дебют мадридцев под руководством нового наставника оказался неудачным — сливочные уступили Альбасете со счетом 2:3 и покинули розыгрыш Кубка Испании.