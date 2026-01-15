Сергей Разумовский

Реал сенсационно завершил выступления в Кубке Испании уже на стадии 1/8 финала. Мадридцы проиграли на выезде Альбасете со счетом 2:3, хотя по ходу встречи дважды находили в себе силы отыграться и вернуть интригу. Несмотря на статус фаворита и традиционно высокие ожидания от кубкового турнира, «сливочные» не удержали матч под контролем и в итоге уступили, остановившись за шаг до четвертьфинала.

Игра для Реала складывалась волнами: команда пропускала, отвечала голом, снова оказывалась в роли догоняющей – и снова сравнивала счет. В составе мадридцев отличились Мастантуоно и Гарсия, оформившие оба мяча гостей. Также важная деталь для украинских болельщиков: в этом поединке вышел на поле вратарь Реала Андрей Лунин, который получил игровую практику в кубковой встрече, но его команда все равно не смогла избежать вылета.

Этот результат добавляет неприятной статистики для Реала в национальном кубке. Сливочные второй раз за последние три сезона вылетели именно на стадии 1/8 финала: ранее они останавливались на этом этапе после поражения от Атлетико 2:4. Между этими неудачами был и финал кампании-2024/25, где мадридцы уступили Барселоне 2:3. Таким образом, поражение от Альбасете – еще один болезненный удар по кубковым амбициям Реала и очередной сигнал, что даже в матчах против менее статусных соперников цена ошибки в плей-офф слишком высока.