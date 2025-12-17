Бывший главный тренер Ливерпуля, а ныне руководитель глобального футбольного направления концерна Red Bull Юрген Клопп поделился собственным видением четвёрки величайших тренеров в истории футбола.

Немецкий специалист воспользовался образом горы Рашмор, известной барельефом с портретами четырёх президентов США, и символически перенёс эту идею в футбольный мир.

Это мой список футбольных тренеров на горе Рашмор. На самом деле выбрать только четырех очень сложно, но я все же попробую.

Йохан Кройф – самый влиятельный футбольный тренер, о котором я когда-либо слышал. То, как он смотрел на футбол и как его понимал, не имеет равных. О Пепе Гвардиоле могу сказать то же самое. Я встречался с ним лицом к лицу и знаю, насколько это было сложно.

А дальше становится еще сложнее. Обратимся к самому успешному парню, который мне тоже очень нравится, – сэру Алексу Фергюсону. И теперь мне действительно сложно сделать выбор. Есть Карло Анчелотти. Я, конечно, думаю о Билле Шенкли и Бобе Пейсли. Я так много о них слышал, но никогда их не видел. Однако да, я хочу видеть Билла Шенкли на горе Рашмор. Вот и все, – рассказал Юрген Клопп в видео в Инстаграме.