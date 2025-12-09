Після домашнего поражения Сельте со счетом 0:2 ситуация вокруг Реала обострилась еще больше. Под давлением оказался главный тренер Хаби Алонсо, а испанские СМИ сообщают, что руководство мадридцев активно обдумывает возможность срочных изменений на тренерском мостике.

На этом фоне появилась информация от indykaila News, которую источник назвал настоящей бомбой. По данным издания, Реал уже обратился к Юргену Клоппу с официальным предложением возглавить команду.

Несмотря на интерес со стороны мадридского клуба, вероятность того, что Клопп примет это предложение, оценивают как очень низкую. С начала 2025 года немецкий специалист работает в футбольной структуре Ред Булл.

Клопп покинул Ливерпуль после завершения сезона 2023/2024, проведя во главе команды почти девять лет. С тех пор он не возвращался к работе на тренерском мостике топ-клубов.

Неудача в матче против Сельты лишь усилила давление на Алонсо, и внутри клуба все активнее говорят о возможности изменений.

Свой следующий матч королевский клуб проведет в Лиге чемпионов против Манчестер Сити. Игра состоится 10 декабря, в среду, начало в 22:00.