Павел Василенко

Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп раскритиковал текущий Клубный чемпионат мира, назвав его худшей идеей, когда-либо придуманной в футболе. Для Клоппа, который теперь является ведущей фигурой в империи Red Bull, турнир не приносит ничего, кроме дальнейшего изнурения игроков, которые и так перегружены работой.

По его словам, привлекательное финансовое вознаграждение за участие не может это оправдать.

«Это худшая идея, когда-либо придуманная в футболе. Аргумент о деньгах, которые клубы получают за участие, абсурдный. Он не применим к каждому клубу. В прошлом году были Кубок Америки и чемпионат Европы. В этом году у нас есть Клубный чемпионат мира, а в следующем году – чемпионат мира. Это означает, что у игроков нет реального времени для восстановления – ни физически, ни морально. Игроки НБА тоже зарабатывают много денег, но у них есть четыре месяца отпуска в году. У Вирджила ван Дейка никогда не было такой паузы за всю его карьеру. Турниры вроде Клубного чемпионата мира не могут проводиться за счет игроков. Я опасаюсь, что в следующем сезоне мы увидим беспрецедентное количество травм. Если не во время сезона, то во время или после чемпионата мира. Мы постоянно ожидаем, что игроки будут подходить к каждой игре, как будто она последняя. Так продолжаться не может. Мы должны дать им передышку, потому что без нее они не смогут играть на полную силу в течение длительного времени. А если они не смогут это сделать, весь продукт потеряет ценность», – сказал Клопп в интервью Die Welt.

Сегодня на Клубном чемпионате мира состоятся первые матчи 1/8 финала.