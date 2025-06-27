Павел Василенко

Хотя все команды Клубного чемпионата мира, участвующие, получат солидный денежный приз за участие в турнире, у одной из них может не быть повода для празднования.

Групповой этап Клубного чемпионата мира завершился. Поскольку 16 оставшихся команд ждут субботней 1/8 финала, один из выбывших клубов получит штраф от ФИФА.

Речь идет о клубе Видад Касабланка. Марокканская команда выступила на турнире неудачно, проиграв все три матча в группе G. Из-за развития событий в одном из них она может понести негативные финансовые последствия.

ФИФА собирается наложить штраф в размере 400 тысяч долларов на клуб из Касабланки. Причиной такого решения стало поведение болельщиков во время матча с Ювентусом, который был прерван из-за дыма от большого количества пиротехники.

Болельщики Видада решили массово использовать фаеры после того, как их команда забила гол. В результате Ювентус выиграл со счетом 4:1.

По итогам группового этапа Клубного турнира Видад вылетел из турнира.