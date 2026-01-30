Сергей Разумовский

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в эфире на YouTube, что Реал на этом этапе не ведет активной работы по поиску нового главного тренера. Несмотря на слухи, в мадридском клубе пока что нет запущенного процесса подбора преемника, и все, что происходит сейчас, сводится к внутренним консультациям и предварительному обсуждению возможных вариантов.

По словам Романо, руководство Реала планирует дать Альваро Арбелоа время доработать до завершения сезона в роли главного тренера. И хотя старт испанца на посту вышел неидеальным — прежде всего в кубковых турнирах, в частности в Лиге чемпионов и Кубке Испании — ситуация в чемпионате Испании выглядит значительно стабильнее. Именно поэтому в клубе не спешат с резкими решениями и готовы оценивать работу Арбелоа в более длительном временном отрезке.

Вместе с тем во внутренних разговорах Реала фигурируют несколько известных фамилий, которые потенциально могут попасть в шорт-лист, если клуб все же решит менять тренера летом. Среди кандидатов, которые упоминаются, — нынешний наставник Астон Виллы Унаи Эмери, а также бывший тренер Ливерпуля Юрген Клопп. Романо подчеркнул, что в настоящее время это лишь ранняя стадия: речь идет об оценке возможных сценариев, а не о переговорах или официальных контактах с тренерами.

Отдельно Романо отметил, что Эмери полностью сосредоточен на работе в Астон Вилле как минимум до лета. Контракт испанского специалиста с бирмингемским клубом действует до лета 2029 года, так что любое развитие событий в этом направлении потребует времени и отдельных решений от всех сторон.

Напомним, 12 января Реал прекратил сотрудничество с Хаби Алонсо, а затем назначил Альваро Арбелоа временным тренером первой команды. По информации Marca, Арбелоа подписал с мадридцами соглашение по схеме 1+1. Что касается Юргена Клоппа, то с января 2025 года он работает глобальным руководителем футбольного направления в компании Red Bull. 58-летний немец покинул Ливерпуль летом 2024 года.