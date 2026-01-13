Романо озвучил причину, которая заставила Алонсо покинуть Реал
Реал в середине сезона сменил тренера
около 5 часов назад
Хаби Алонсо / Фото – Реал Мадрид
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на своем YouTube-канале поделился подробностями расставания Хаби Алонсо с Реалом.
Хаби Алонсо считал, что лучшим решением для Реала и для него самого будет расстаться, так как он не видел, чтобы команда играла и принимала его стиль. Реал же считал, что лучше найти другое решение, потому что с Алонсо это не работало. Чувство было взаимным. Именно поэтому они решили расстаться так быстро и решительно, - сказал Романо.
Легенда Реала объяснил, что помешало Алонсо стать успешным в Мадриде.
