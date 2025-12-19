Клуб Бундеслиги наказал обидчика Динамо в центральном матче заключительного тура ЛК. Видео
Таким образом, Майнц напрямую квалифицировался в 1/8 финала Лиги конференций
около 2 часов назад
В шестом туре общего этапа Лиги конференций Майнц на своем поле уверенно обыграл Самсунспор со счетом 2:0.
Счет был открыт в конце первого тайма – на 44-й минуте отличился Відмер. Сразу после перерыва немцы закрепили преимущество: на 48-й Амири реализовал пенальти, установив итоговый результат.
Для Самсунспора это довольно неприятное поражение, учитывая предыдущие выступления в турнире: на общем этапе турецкий клуб разгромил киевское Динамо 3:0 и еще совсем недавно даже возглавлял турнирную таблицу. Однако в решающем туре команда не смогла подтвердить тот темп и уступила Майнцу без забитых мячей.
К вашему вниманию обзор матча.
Майнц набрал 13 очков в турнирной таблице и финишировал сразу за Шахтером в топ-8. Самсунспор остался с десятью баллами и будет вынужден играть дополнительный раунд плей-офф.
Лига конференций. Общий этап, шестой тур
Майнц – Самсунспор 2:0
Голы: Відмер, 44, Амири, 48 (пен.)
Майнц: Бац, Потульски, Ханше-Ольсен, Кор, Амири (Морено-Фель, 90+1), Відмер (Бевинг, 78), Ли Чже Сон (Мелони, 90+1), да Кошта, Сано, Небель, Вайпер (Голлербах, 69)
Самсунспор: Коджук, Томассон (Боревкович, 85), ван Дронгелен, Шатка, Явру (Мендес, 57), Макумбу, Нтчам (Чифт, 33), Кылыч, Мусаба (Бульбуль, 57), Хольсе (Айдогду, 85)
Предупреждения: Мариус, Чифт, Ван Дронгелен