Сергей Разумовский

В шестом туре общего этапа Лиги конференций Майнц на своем поле уверенно обыграл Самсунспор со счетом 2:0.

Счет был открыт в конце первого тайма – на 44-й минуте отличился Відмер. Сразу после перерыва немцы закрепили преимущество: на 48-й Амири реализовал пенальти, установив итоговый результат.

Для Самсунспора это довольно неприятное поражение, учитывая предыдущие выступления в турнире: на общем этапе турецкий клуб разгромил киевское Динамо 3:0 и еще совсем недавно даже возглавлял турнирную таблицу. Однако в решающем туре команда не смогла подтвердить тот темп и уступила Майнцу без забитых мячей.

К вашему вниманию обзор матча.

Майнц набрал 13 очков в турнирной таблице и финишировал сразу за Шахтером в топ-8. Самсунспор остался с десятью баллами и будет вынужден играть дополнительный раунд плей-офф.

Лига конференций. Общий этап, шестой тур

Майнц – Самсунспор 2:0

Голы: Відмер, 44, Амири, 48 (пен.)

Майнц: Бац, Потульски, Ханше-Ольсен, Кор, Амири (Морено-Фель, 90+1), Відмер (Бевинг, 78), Ли Чже Сон (Мелони, 90+1), да Кошта, Сано, Небель, Вайпер (Голлербах, 69)

Самсунспор: Коджук, Томассон (Боревкович, 85), ван Дронгелен, Шатка, Явру (Мендес, 57), Макумбу, Нтчам (Чифт, 33), Кылыч, Мусаба (Бульбуль, 57), Хольсе (Айдогду, 85)

Предупреждения: Мариус, Чифт, Ван Дронгелен