Шахтер и Динамо даже не в стыках Лиги конференций, но есть важный нюанс для каждого из грандов
«Горняки» напрямую пробились в 1/8 финала, а киевляне прекратили борьбу в еврокубке
около 7 часов назад
Все матчи общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26 сыграны после игр четверга, 18 декабря. Именно они подвели итоги этой стадии и окончательно определили, кто продолжит борьбу весной, а для кого еврокубковая кампания уже завершена.
Шахтёр в заключительном туре сыграл вничью с Риекой. Команды так и не смогли открыть счёт, так что встреча завершилась 0:0. Набранного очка хватило донецкому клубу, чтобы с 13 баллами финишировать шестым в общей таблице. Попадание в первую восьмёрку гарантировало Шахтёру прямой выход в 1/8 финала и позволило миновать стыковой раунд плей-офф. По формату турнира команды, занимающие места с 9-го по 24-е, вынуждены играть дополнительные матчи за право выйти в 1/8 финала.
Динамо, в свою очередь, завершило общий этап с 6 очками и заняло 27-е место. В шестом туре киевляне обыграли армянский Ноа со счётом 2:0, но даже эта победа не подняла команду в топ-24, который даёт возможность продолжить выступления в еврокубках. Бело-синие потеряли все шансы на это ещё в пятом туре.
Таким образом, киевляне оказались вне зоны, проходящей в следующие раунды: они не попали в стыковые матчи. Подопечные Игоря Костюка завершили свою еврокубковую кампанию сезона-2025/26. А итоговая турнирная таблица имеет следующий вид:
Жеребьёвка стыковых матчей плей-офф запланирована на 16 января, а поединки 1/8 финала должны состояться 27 февраля. Шахтёр и Динамо в 2025 году больше не сыграют – обе команды ушли в отпуск.