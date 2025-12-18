Сергей Разумовский

Все матчи общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26 сыграны после игр четверга, 18 декабря. Именно они подвели итоги этой стадии и окончательно определили, кто продолжит борьбу весной, а для кого еврокубковая кампания уже завершена.

Шахтёр в заключительном туре сыграл вничью с Риекой. Команды так и не смогли открыть счёт, так что встреча завершилась 0:0. Набранного очка хватило донецкому клубу, чтобы с 13 баллами финишировать шестым в общей таблице. Попадание в первую восьмёрку гарантировало Шахтёру прямой выход в 1/8 финала и позволило миновать стыковой раунд плей-офф. По формату турнира команды, занимающие места с 9-го по 24-е, вынуждены играть дополнительные матчи за право выйти в 1/8 финала.

Динамо, в свою очередь, завершило общий этап с 6 очками и заняло 27-е место. В шестом туре киевляне обыграли армянский Ноа со счётом 2:0, но даже эта победа не подняла команду в топ-24, который даёт возможность продолжить выступления в еврокубках. Бело-синие потеряли все шансы на это ещё в пятом туре.

Таким образом, киевляне оказались вне зоны, проходящей в следующие раунды: они не попали в стыковые матчи. Подопечные Игоря Костюка завершили свою еврокубковую кампанию сезона-2025/26. А итоговая турнирная таблица имеет следующий вид:

🚨 Conference League - Final Standings!



1⃣ 🇫🇷 Strasbourg - 16 pts

2⃣ 🇵🇱 Raków Częstochowa - 14 pts

3⃣ 🇬🇷 AEK Athens - 13 pts

4⃣ 🇨🇿 Sparta Praha - 13 pts

5⃣ 🇪🇸 Rayo Vallecano - 13 pts

6⃣ 🇺🇦 Shakhtar Donetsk - 13 pts

7⃣ 🇩🇪 Mainz - 13 pts

8⃣ 🇨🇾 AEK Larnaca - 12 pts pic.twitter.com/FDY2jHfZda — Football Rankings (@FootRankings) December 18, 2025

Жеребьёвка стыковых матчей плей-офф запланирована на 16 января, а поединки 1/8 финала должны состояться 27 февраля. Шахтёр и Динамо в 2025 году больше не сыграют – обе команды ушли в отпуск.