Украинский вратарь Георгий Бущан может сменить клуб этим летом, сообщает издание Okaz.

По данным источника, руководство саудовского Аль-Шабаба уже получило запрос на аренду 31-летнего вратаря сроком на один сезон. Ожидается, что клуб пойдет на этот шаг, так как новый наставник команды Имманол Альгуасиль планирует делать ставку на игроков с богатым опытом и значительным списком достижений.

Бущан пополнил состав Аль-Шабаба зимой 2025 года и с тех пор провел 12 матчей, в которых пропустил 24 мяча.

Ранее сообщалось, что Бущан присоединился к поздравлениям Динамо с чемпионством в УПЛ.