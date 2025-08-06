Клуб из Египта близок к подписанию лидера Александрии
Легионер может сменить команду
около 1 часа назад
Фото - ФК Александрия
Египетский Замалек интересуется бразильским легионером Александрии Хуаном Безеррой. Об этом сообщает издание alwafd.news.
По информации источника, стороны очень близки к договоренности о трансфере 22-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Безерра провел 26 матчей за Александрию, забил шесть мячей и сделал пять ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Безерра отказался переходить в Арис.
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