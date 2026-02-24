Сергей Разумовский

Ньюкасл на своем поле обыграл Карабах в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча в Англии завершилась победой хозяев со счетом 3:2, и она стала логическим продолжением двухматчевого противостояния, в котором английская команда действовала гораздо убедительнее и результативнее.

Ключевым в этой игре оказался стартовый отрезок, когда Ньюкасл буквально шокировал соперника темпом и реализацией. Уже на 4-й минуте Сандро Тонали открыл счет, воспользовавшись первым же действительно опасным моментом у ворот гостей. Карабах не успел оправиться, как через две минуты пропустил второй раз: на 6-й минуте Жоелинтон удвоил преимущество Ньюкасла. После перерыва еще раз забил Ботман.

Таким образом, всего за 10 матчей текущего розыгрыша команда пропустила 30 голов. Основная часть пришлась на общий этап: 21 мяч в 8 встречах. Еще 9 голов Карабах получил в двух матчах против Ньюкасла уже на стадии стыковых игр, что лишь подчеркнуло проблемы клуба в обороне на фоне соперников высокого уровня.

В итоге Карабах зафиксировал исторический антирекорд Лиги чемпионов по количеству пропущенных мячей в одном розыгрыше турнира. Важный нюанс: в этой статистике учитываются только матчи основной части Лиги чемпионов и плей-офф, без поединков квалификации.

