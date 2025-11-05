Клуб Малиновского Дженоа определился с новым тренером
Бывший тренер Ромы заменит Виейра
около 2 часов назад
Даниэле Де Росси / фото - Getty
Клуб Руслана Малиновского Дженоа определился с новым главным тренером. Как сообщает журналист Sky Sport Italy Джанлука Ди Марцио, команду возглавит Даниеле Де Росси.
— Клуб уже сделал выбор, и сейчас согласовываются финансовые детали контракта. Де Росси будет управлять командой уже в ближайшем матче против Фиорентины, — заявил Ди Марцио.
Напомним, 1 ноября Дженоа уволила Патрика Виейру после серии неудачных результатов в чемпионате Италии.
Последним местом работы Де Росси была Рома, которую он возглавлял с января по сентябрь 2024 года. За этот период он провел с командой 30 матчей.