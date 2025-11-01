Павел Василенко

Главный тренер Дженоа Патрик Виейра покинул свою должность из-за неудачных результатов команды в новом сезоне итальянской Серии А. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Команда, за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, не выиграла ни одного матча Серии А в этом сезоне. В девяти матчах Дженоа одержала лишь три ничьи и потерпела шесть поражений.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, у Дженоа уже есть три потенциальных преемника Виейры в списке пожеланий. В их списке пожеланий есть Даниэле Де Росси, Паоло Ваноли и Лука Готти.

Дженоа после девяти туров имеет лишь три зачётных балла и занимает 20-е место в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре Малиновский и компания на выезде сыграют против Сассуоло. Поединок запланирован на 3 ноября.

Руслан Малиновский в текущем сезоне провел за Дженоа девять матчей во всех турнирах и сделал ассист.