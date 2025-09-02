Львовский Рух представил третий комплект формы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Так, технический спонсор Kappa, кроме стандартных желто-черного и черно-желтого комплектов, изготовил и розовый. Узоры на форме выполнены в желтом цвете, а рукава украшены в стиле национального флага.

Представляем третий комплект игровой формы «Руха» в сезоне 2025/26 🩷🩷 Розовые оттенки – цвет неба на рассвете, в тот момент, когда еще видны звезды, но уже ощущается новый день.

Это символ начала, новых возможностей и надежды. А еще эти оттенки олицетворяют молодость, а с ней – яркость и смелость. Экипировка от бренда Kappa создана по дизайну и концепции агентства Brendari.

Наша новая форма – манифест веры, что каждый день и каждый матч – это новый шанс. И как бы ни было тяжело, нужно идти вперед. Идти сквозь тернии к звездам! ✨