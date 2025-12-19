Сергей Разумовский

В шестом туре общегруппового этапа Лиги конференций Ракув одержал минимальную выездную победу над Омонией – 1:0.

Первый тайм прошел без забитых мячей. А ключевой эпизод произошел сразу после перерыва: на 49-й минуте Репка отметился голом, который в итоге и решил судьбу встречи.

Омония, которая на этом же этапе турнира уже успела обыграть киевское Динамо со счетом 2:0, в этот раз не смогла реализовать свои шансы и осталась без очков. В составе Ракува не сыграл украинский полузащитник Владислав Кочергин – он пропустил матч из-за травмы.

К вашему вниманию обзор матча.

Ракув набрал 14 очков в турнирной таблице и занял итоговое второе место. Омония утратила шанс сравняться с поляками.

Лига конференций. Общегрупповой этап, шестой тур

Омония – Ракув 0:1

Гол: Репка, 49

Омония: Фабиано, Дионку (Масурас, 62), Симич, Агузуль, Хаммас, Э. Андреу (Семеду, 62), Кусулос, Марич, П. Андреу (Эйтинг, 79), Еракович (Ммае, 70), Хадзийованис (Эвандро, 62).

Ракув: Зих, Тудор (Константопулос, 90+2), Раковицан, Сварнас, Амеяв, Струский (Борат, 82), Репка, Аморим (Карлос, 90+2), Диаби-Фадига (Пенько, 71), Бреут-Брунес (Рондич, 90+2), Макух.

Предупреждения: Дионку, Шимич, Марич, Кусулос – Диаби-Фадига