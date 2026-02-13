Сергей Разумовский

Нападающий Брентфорда Игор Тьяго официально подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом, о чем сообщила клубная пресс-служба. Новый договор с 24-летним бразильским нападающим заключен вплоть до лета 2031 года. Кроме того, контрактом предусмотрена опция автоматического продления еще на один сезон, что позволит клубу еще больше обезопасить свое будущее в нападении.

Стоит напомнить, что Игор Тьяго присоединился к составу Брентфорда относительно недавно: его трансфер состоялся в летнее межсезонье 2024 года. Тогда английская команда договорилась о приобретении молодого бразильца у бельгийского Брюгге, выложив за переход значительную сумму — 33 миллиона евро.

В своем первом же сезоне в составе Брентфорда Игор Тьяго быстро стал одним из лидеров атак команды. В нынешней кампании он уже принял участие в 27 официальных матчах во всех турнирах, из которых 17 встреч приходится на Премьер-лигу Англии. За это время бразилец забил 18 мячей, из которых 17 оказались результативными именно в главном чемпионате страны.

Кроме впечатляющей статистики забитых мячей, нападающий также отметился одной результативной передачей на партнера. Продление договора стало логичным шагом для клуба, учитывая его пользу и важность в построении атаки Брентфорда для будущих сезонов.

Ранее в Брентфорде высказались о игре Ярмолюка в матче с Арсеналом.