На стадионе Брентфорда состоялся матч 26 тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/26, в котором хозяева принимали лидера чемпионата Арсенал. Игра завершилась ничьей 1:1.

Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты. После его замены на Джордана Хендерсона пресс-служба Брентфорда отметила уверенную игру украинца, похвалив за активное участие и творческую игру в матче.

«Отличный матч, Егор».

В этом сезоне Ярмолюк провел за Брентфорд 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.