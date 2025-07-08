Михаил Цирук

В среду, 9 июля, состоится яркий полуфинальный поединок Клубного чемпионата мира между ПСЖ и мадридским Реалом. По афише матч действительно достоин финала, и лучшего на этом турнире уже не будет, ведь матч любой из этих команд против лондонского Челси, который уже ждет своего соперника в финале, все же будет выглядеть не так ярко. Так что, хотя эта игра и не определит обладателя трофея, ее все равно можно рассматривать как одну из важнейших на клубном мундиале.

Путь команд к полуфиналу

Несмотря на свой статус, ПСЖ добрался до этого поединка не без приключений. На групповом этапе парижский клуб легко разобрался с мадридским Атлетико (4:0) и Сиэтл Саундерс (2:0), но между этими матчами неожиданно проиграл бразильскому Ботафого (0:1).

В плей-офф новоиспеченный победитель Лиги чемпионов сначала разгромил Интер Майами (4:0), забив четыре гола еще в первом тайме, а затем в игре с двумя удалениями все же одолел мюнхенскую Баварию (2:0).

Реал, в отличие от своего соперника, пока проходит турнир без поражений. Подопечные Хаби Алонсо начали КЧС с ничьей против Аль-Хиляля (1:1), но потом только побеждали, разобравшись с Пачукой (3:1) и Зальцбургом (3:0) в группе и с Ювентусом (1:0) и дортмундской Боруссией (3:2) в плей-офф.

Барселона будет болеть за Реал?

Довольно интересное предположение относительно этого поединка появилось на днях в пробарселонской прессе. В частности, издание Barca Universal утверждало, что Барселоне, вообще не участвующей в турнире, в этом матче будет выгодной победа вечного конкурента. Все дело в потенциальной борьбе Ламина Ямаля и Усмана Дембеле за Золотой мяч-2025.

По иронии судьбы, извечные соперники «Барселоны» – футболисты «Реала» – могут в результате оказать Ямалю наибольшую услугу из всех возможных. Если Мадрид сумеет выбить ПСЖ в полуфинале, шансы Дембеле на победу в Золотом мяче сильно пострадают. Это связано с тем, что если ПСЖ выиграет клубный чемпионат мира, Усман завершит сезон с пятью трофеями (Кубок Франции, Лига 1, Суперкубок Франции, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира), что сделает его вероятным обладателем награды. Но победа Реала над ПСЖ сохранила бы гонку за престижную награду открытой и дала бы Ламину новую надежду. Барса Универсал

Что ж, предположение довольно интересное, однако вряд ли вылет Дембеле в полуфинале КЧС повлияет на эту борьбу слишком существенно.

Баффер объявит выход

К организации КЧС можно ставить много вопросов, однако чего у американцев не отнять - так это умения делать шоу. По информации Daily Mail, перед началом полуфиналов и финала выход команд на поле будет объявлять легендарный 80-летний американский ринг-анонсер Майкл Бафер, так что, как говорится, Let's get ready to rumble.

Поддержка семьи для Реала

А в мадридском Реале решили, что полуфинал Клубного ЧМ - дело семейное, так что поддержка семьифутболистам сливочных не помешает. В частности, издание Rodra сообщало, что семьи игроков и технический персонал отправятся в Соединенные Штаты, чтобы сопровождать команду до конца турнира. Посмотрим, помогут ли такие меры мадридскому клубу добраться до финала.

История встреч

Всего ПСЖ и мадридский Реал встречались между собой 15 раз, и немного чаще побеждал испанский клуб: 7 побед против 5 у соперника и трех ничьих. В плей-офф еврокубковых турниров команды проходили друг друга по два раза: ПСЖ одолел Реал в четвертьфиналах Кубка УЕФА 1992/93 (1:3; 4:1) и Кубка обладателей кубков 1993/94 (1:0; 1:1), а мадридцы осилили парижан в 1/8 ЛЧ сезонов 2017/18 (3:1; 2:1) и 2021/22 (0:1; 3:1). Чем же все завершится на этот раз?

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