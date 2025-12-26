Павел Василенко

Ключевой защитник Барселоны Жюль Кунде во время рождественских каникул отправился в Африку, где принял участие в благотворительном мероприятии, после чего вернулся к команде.

Французский футболист, который в 2022 году перешел из Севильи в Барселону, быстро стал одним из важнейших игроков каталонского клуба. Его трансфер сразу восприняли как удачное кадровое решение, а сам Кунде закрепился в статусе ключевого актива команды.

В текущем сезоне защитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

В последнем матче Ла Лиги против Вильярреала футболист отыграл 79 минут. За весь сезон чемпионата Испании он пропустил лишь один матч, после чего получил возможность воспользоваться коротким отдыхом.

Праздничный перерыв Кунде провел в Бенине – стране, откуда происходят его предки. Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, выбор направления был вполне осознанным.

27-летний игрок принял участие в благотворительном аукционе и поддержал семьи из наиболее незащищенных регионов страны. Во время визита он также встретился с местными детьми, подарив им небольшие сувениры из Барселоны.

Кроме того, Кунде появился на футбольном поле в Котону, где вместе с детьми принял участие в символическом матче. К официальным матчам Барселоны француз вернется 3 января – в дерби против Эспаньола. А уже через четыре дня каталонцы сыграют в Суперкубке Испании против Атлетика из Бильбао.