Президент Барселоны Жоан Лапорта рассматривает возможность продления контракта с защитником Андреасом Кристенсеном еще на один сезон, сообщает Esport3.

Решение направлено на поддержку футболиста, который получил серьезную травму во время тренировки. При этом в случае продления договора зарплата 29-летнего датчанина может быть пересмотрена в сторону уменьшения.

21 декабря клуб сообщил, что Кристенсен получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена во время неудачного движения на тренировке 20 декабря.

Действующий контракт игрока с Барселоной действует до лета следующего года и руководство клуба изучает возможность продления с учетом состояния здоровья защитника.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует оформить трансфер защитника в зимнее трансферное окно.