Главный тренер Ингульца Василий Кобин поделился мыслями относительно уровня соперничества в борьбе за возвращение в украинскую Премьер-лигу.

На старте чемпионата все команды заявляли о своих амбициях. Конечно, те команды, которые ставили задачу выхода в УПЛ, те и находятся в верхней части турнирной таблицы. Исключение – полтавская Ворскла, которая тоже говорила о намерениях вернуться в УПЛ.

Если говорить в общем, борьба и будет вестись между этими командами [которые находятся на вершине турнирной таблицы Первой лиги Украины, – прим.], но по уровню игроков и финансовым возможностям эти команды довольно равные.

Я могу выделить только три команды, которые имеют лучшие финансовые условия. Они имеют возможность приглашать более опытных игроков, не скажу, что более квалифицированных, но опытных, которые имеют опыт выступлений в УПЛ. Это Буковина, Черноморец и Левый Берег. Однозначно!