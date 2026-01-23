Главный тренер Ингульца Василий Кобин поделился мыслями о предстоящем матче четвертьфинала Кубка Украины против Динамо.

Во-первых, у нас есть желание создать сенсацию – мы хотим побеждать. Конечно, мы понимаем, против кого мы будем играть, но наша команда приложит все усилия и сделает все возможное, чтобы пройти в следующий раунд и попробовать выиграть Кубок Украины.

В некоторой степени Динамо, наверное, будет фаворитом. Речь идет не только о составе и качестве игроков... Надо отметить, что Динамо уже сыграет два матча в УПЛ, а для нас это будет первая игра после учебно-тренировочных сборов. Наша команда сделает все возможное. Мы будем стараться победить Динамо, – заявил Кобин в интервью Sport.ua.