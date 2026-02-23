Сергей Разумовский

Колос близок к подписанию полузащитника сербских Радничек Луки Станковски. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Информацию, которую ранее обнародовали македонские источники, можно подтвердить. Переговоры уже на финальной стадии, и клуб Ковалевки работает над тем, чтобы завершить сделку в ближайшее время. Спиваковский охарактеризовал Станковски как футболиста с международным опытом — он уже имеет опыт выступлений за сборную Северной Македонии.

Игроку 23 года, а его антропометрия выделяет его на фоне многих опорников и центральных полузащитников: рост почти 190 сантиметров. Журналист отмечает, что это довольно специфический по профилю полузащитник, который может действовать сразу на нескольких позициях в центре поля — как на роли восьмерки, так и ближе к атаке на позиции десятки. Сильная сторона Луки — умение активно подключаться в завершающую фазу, делать вертикальные рывки и заходить в зоны, где создается опасность у ворот соперника. То есть речь идет о инсайде с акцентом на продвижение мяча вперед и игру между линиями.

Отдельно Спиваковский остановился на контрактной ситуации. Он уточнил, что детали договора еще согласовываются, однако компенсация за трансфер, по его информации, должна быть небольшой. Причина — особенности действующего контракта Станковски с Радничками: упоминается, что договор мог быть оформлен нетипично и даже без четко определенной финальной даты, если ориентироваться на данные Transfermarkt. Такой нюанс потенциально облегчает переговоры и делает переход финансово привлекательнее для Колоса.

В текущем сезоне 23-летний хавбек провел 16 матчей, не записав на свой счет голов или ассистов. В то же время его карьера уже включает несколько клубов из разных чемпионатов: ранее он играл за Работнички, турецкие Газиантеп и Тузласпор, а также хорватскую Горицию. За национальную сборную Северной Македонии Станковски имеет 2 матча, в которых отметился 1 голом.

