Главный тренер Колоса Руслан Костышин подвел итоги матча 17 тура УПЛ против Полесья (0:2). Его слова приводит УПЛ ТВ.

После второго гола мы несколько растерялись. Хотелось изменить ход игры, забить хотя бы один мяч, который дал бы шанс. В целом провели неплохой матч. Некого винить - в плане игры выглядели хорошо.

Судьбу встречи решила индивидуальная мастерство одного футболиста. Гуцуляк решает в сборной Украины, решил и в чемпионате, - рассказал Костышин.