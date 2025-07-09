Фланговый защитник Владислав Емец покидает Колос. Об этом сообщили в официальных социальных сетях клуба из Ковалевки. 27-летний футболист станет свободным агентом.

Емец присоединился к Колосу зимой 2020 года на правах аренды из луганской Зари, а затем подписал полноценный контракт. В составе ковалевского клуба он в общей сложности провел 47 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Владислав принимал участие в матчах УПЛ, Кубка Украины и квалификации Лиги Европы.

К сожалению, в сезоне 2024/25 защитник не сыграл ни одного матча. Причиной стала травма колена, которая потребовала двух сложных операций. В последний раз Емец выходил на поле 9 мая 2024 года в домашнем матче против Зари.

Коллектив ФК Колос поблагодарил игрока за годы в команде и пожелал скорейшего восстановления и дальнейших успехов в карьере.

Ранее, ещё один защитник покинул Колос.