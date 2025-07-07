Форвард Колоса Гитис Паулаускас в ближайшее время станет игроком словацкого клуба Земплин Михайловце. Об этом сообщает Sport Arena.

Паулаускас присоединился к Колосу в январе 2024 года, перейдя из албанской Егнатии. С клубом из Коваливки он подписал контракт до лета 2026 года.

Вторую часть прошлого сезона литовец провел в аренде в грузинском Динамо Батуми, сыграв 15 матчей, в которых забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Всего за Колос в чемпионате Украины 25-летний нападающий сыграл 21 матч и забил один мяч.

В прошлом сезоне Земплин Михайловце занял седьмое место в чемпионате Словакии.

Также, защитник Сухар покинул Колос.