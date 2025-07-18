Колос подписал африканского легионера
Известны детали трудового договора
около 1 часа назад
Фото: ФК Ворскла
Колос объявил о подписании флангового полузащитника Ворсклы Ибраима Кане.
Контракт между 25-летним малийцем и коваливским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Кане выступал за Ворсклу с 2018 года с перерывом на аренду в китайском Циндао и за это время успел сыграть в 159 матчах за полтавскую команду, забив 19 голов и оформив 16 ассистов.
За Колос в УПЛ Ибраим может дебютировать уже 1 августа, когда коваливцы в первом туре примут Кривбасс. Начало встречи в 15:30.