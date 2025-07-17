Ковалевский Колос подписал полузащитника Ибрагима Кане, который в прошлом сезоне выступал за полтавскую Ворсклу. Маликий легионер присоединился к новому клубу на правах полноценного трансфера.

По информации Sport.ua, стороны быстро согласовали условия перехода, и Колос предложил футболисту контракт, рассчитанный до лета 2027 года. Кане уже присоединился к новой команде и начал подготовку к новому сезону.

В сезоне 2023/24 Ворскла вылетела из УПЛ, уступив Кудривке в переходных матчах, после чего несколько игроков команды получили разрешение сменить клубы.

Ибрагим Кане мог оказаться и в киевском Динамо, однако столичный клуб не сумел договориться с футболистом по условиям трансфера. Этим и воспользовался Колос, оперативно завершив переговоры.