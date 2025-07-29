Скандальный бывший игрок Колоса стал капитаном Вереса
Ровенчане готовятся к старту нового сезона
около 12 часов назад
Игорь Харатин / фото - НК Верес
Новым капитаном ровенского Вереса стал экс-игрок национальной сборной Украины Игорь Харатин. Напомним, в прошлом году Харатин из-за конфликта с главным тренером Поздеевым покинул Колос со скандалом.
Как сообщает sport.ua, вице-капитанами команды в сезоне 2025/26 выбраны опытные полузащитники Валерий Кучеров и Дмитрий Клёц.
Изменения в капитанском корпусе связаны с тем, что клуб покинули нападающий Руслан Степанюк и вратарь Богдан Когут, которые до этого выполняли обязанности капитана и вице-капитана соответственно.
В первом туре УПЛ 25/26 Верес сыграет с Динамо. Матч состоится в субботу, 2 августа.
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