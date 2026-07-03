Александр Сукманский

В Канзас-Сити состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором сборная Колумбии встретится с Ганой. Для главного тренера африканской команды Карлуша Кейроша эта игра станет особенной, ведь он будет противостоять своей бывшей сборной. Матч начнётся 4-го июля в 4:30.

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Колумбия подходит к поединку с серией из восьми подряд матчей без поражений в официальных турнирах. На групповом этапе команда Нестора Лоренсо сыграла вничью 0:0 с Португалией и выиграла группу K.

Во время группового этапа колумбийцы пропустили только один мяч, а также оформили четыре «сухих» матча в последних шести поединках чемпионатов мира. В то же время все четыре гола команды на текущем мундиале были забиты после 40-й минуты.

Дополнительной уверенности Колумбии придаёт статистика матчей против африканских сборных. Команда выиграла четыре последних поединка чемпионатов мира против представителей Африки, в том числе на групповом этапе нынешнего турнира победила ДР Конго.

Гана вышла в плей-офф как одна из восьми лучших сборных, занявших третьи места в своих группах. Несмотря на поражение 1:2 от Хорватии в третьем туре, команда получила шанс побороться за выход в 1/8 финала, куда в последний раз пробивалась ещё в 2010 году.

Поражение от Хорватии прервало серию из пяти подряд «сухих» матчей Ганы в официальных встречах. На групповом этапе африканская команда в среднем владела мячом лишь 36% игрового времени — это второй самый низкий показатель среди всех участников плей-офф после Парагвая.

Последние десять международных матчей Ганы объединяет ещё одна тенденция — команда ни разу не забивала больше одного гола. Именно поэтому оборона снова может сыграть ключевую роль в будущем поединке.

Будущий матч станет первой встречей между сборными. Колумбия выиграла четыре из пяти своих матчей чемпионатов мира против африканских команд, тогда как Гана проиграла все три поединка мундиалей против представителей Южной Америки.

Среди статистических фактов стоит отметить, что восемь из десяти последних побед Колумбии были одержаны с разницей как минимум в два мяча. В шести из последних семи матчей колумбийцев результат первого тайма совпадал с итоговым результатом встречи. В то же время все десять последних голов Ганы были забиты после перерыва, а пять из шести предыдущих матчей команды завершились ничьей или победой одной из сторон с минимальной разницей.

Полузащитник Колумбии Хуан Фернандо Кинтеро отмечался результативным действием в каждой из трёх последних побед своей сборной над африканскими командами на чемпионатах мира — на его счету один гол и две результативные передачи. Защитник Ганы Деррик Луккассен сравнял счёт в матче сХорватией, однако это уже третий подряд поединок, в котором он забивает, но его команда не побеждает.

Колумбия подходит к встрече без новых кадровых потерь. В составе Ганы некоторый дискомфорт после матча с Хорватией ощущал Антуан Семеньо, однако его участие в игре не исключается.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Колумбия — Гана так: коэффициент на победу колумбийцев — 1.45, на победу ганцев — 9.05. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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