Колумбия и Португалия сыграли вничью и вышли в плей-офф ЧМ-2026.
Команды не выявили сильнейшего
около 6 часов назадПодписаться в
Фото: Getty Images
Футболисты сборной Колумбии сыграли вничью с Португалией (0:0) в последнем матче группы K на чемпионате мира по футболу 2026 года, обеспечив себе место в 1/16 финала, находясь на первом месте.
Колумбия в первом раунде плей-офф сыграет с Ганой (4 июля). Португалию ожидает встреча с Хорватией (3 июля).
Чемпионат мира-2026, 3-й тур
Группа K
Колумбия – Португалия – 0:0
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