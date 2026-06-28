Павел Василенко

Футболисты сборной Колумбии сыграли вничью с Португалией (0:0) в последнем матче группы K на чемпионате мира по футболу 2026 года, обеспечив себе место в 1/16 финала, находясь на первом месте.

Колумбия в первом раунде плей-офф сыграет с Ганой (4 июля). Португалию ожидает встреча с Хорватией (3 июля).

Чемпионат мира-2026, 3-й тур

Группа K

Колумбия – Португалия – 0:0