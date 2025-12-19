Команда двоих украинцев победила шведов в заключительном туре ЛК, но это не помогло. Видео
На поле появился лишь один из соотечественников
около 1 часа назад
В шестом туре общего этапа Лиги конференций Слован Братислава одержал минимальную домашнюю победу над Хеккеном.
Матч долго проходил без голов, а судьбу встречи решил точный удар Блекмана на 85-й минуте, который принес словакам три очка. Заметную роль в игре Слована сыграл украинский полузащитник Данило Игнатенко, который провел на поле все 90 минут и стал одним из лучших в составе команды.
Полузащитник был лучшим по ударам в створ ворот (2), 75 раз встретился с мячом, отдал 36 точных передач из 41 (88%). Игнатенко также имел больше всего единоборств в матче – 16, из них 9/13 выиграл на земле (также лучший показатель), хотя в воздухе проиграл все 0/3. Отдельно отметился работой без мяча — стал лучшим по перехватам (2) и получил оценку 8.3, войдя в топ-3 игроков поединка. Другой украинец, нападающий Николай Кухаревич, пропустил игру из-за травмы.
К вашему вниманию обзор матча.
Слован набрал шесть очков в турнирной таблице и финишировал 29-м даже позади Динамо. Хеккен с тремя баллами – 32-й.
Лига конференций. Общий этап, шестой тур
Слован Братислава – Хеккен 1:0
Гол: Блекман, 85
Слован Братислава: Трновски, Байрич (Мак 78), Кашия, Виммер, Блекман, Саввидис (Мустафич 90+1), Игнатенко, Круш, Марцелли, Толич (Аласана 56), Барсегян (Покорны 90+1).
Хеккен: Линде, Лундквист (Вембангомо 90), Геландер, Хаммар (Лоде 77), Линдберг, Густафсон, Андерсен, Ригаард, Свенбек (Лич Гольм 90), Дембе (Брусберг 61), Лайони (Ниуле 77).
Предупреждения: Блекман (86) – Геландер (35), Линдберг (70)