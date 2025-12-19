Сергей Разумовский

В шестом туре общего этапа Лиги конференций АЕК вырвал победу над Университатей с драматическим счётом 3:2.

Гости вышли вперёд на 30-й минуте благодаря голу Баярама, а после перерыва удвоили преимущество – отличился Чикелдеу. АЕК ответил сразу: бывший защитник Динамо Домагоя Вида сократил отставание, а дальше матч перешёл в режим сплошной кульминации в компенсированное время. Кутеша сравнял счёт, а развязка наступила на 106-й минуте, когда Йович реализовал пенальти и принёс хозяевам итоговые 3:2.

Отдельно стоит отметить Виду: он не только забил, но и заработал на себе решающий пенальти. Университатя же пережила провал в концовке, который символизировал украинский голкипер Павел Исенко — он получил и жёлтую, и красную карточки за неспортивное поведение на 104-й, сделал два сейва, но завершил матч с оценкой 4.6, худшей среди всех игроков. Украинский защитник Александр Романчук провёл заметный объём работы: 36 точных передач из 48 (75%), два заработанных фола, семь выбиваний, 1/3 успешных единоборств в воздухе и 2/3 на земле — его оценили в 6.3.

К вашему вниманию обзор матча.

АЕК набрал 13 очков в турнирной таблице и занял итоговое третье место, обогнав в том числе и Шахтёр. Университатя в последний момент осталась вне топ-24.

Лига конференций. Общий этап, шестой тур

АЕК – Университатя 3:2

Голы: Вида, 66, Кутеша, 90+8, Йович, 90+16 (пен.) – Баярам, 30, Чикелдеу, 59

АЕК: Стракоша, Рота, Вида, Релваш, Пилиос (Пенрайс 77), Пинеда, Марин (Груич 90+1), Манталос (Элиассон 64), Перейра (Кутеша 64), Койта, Йович

Университатя: Исенко, Романчук, Скрэчу, Бадель,Тэлес (Стеванович 90+6), Меквабишвили (Могош 90+6), Чикелдеу (Ури 80), Банку, Этим (Мора 66), Баярам (Крету 80), Аль-Хамлавай

Предупреждения: Вида, 5, Кутеша, 83, Рота, 90+12 – Баярам, 72, Телес, 83, Крету, 90+2, Исенко, 90+4, Банку, 90+11

Удаление: Исенко, 90+14