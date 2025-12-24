Сергей Разумовский

Дженоа достигла предварительного соглашения с вратарем Ювентуса Маттиа Перином о контракте сроком на три года. Об этом в соцсети X сообщил инсайдер Николо Скира, подчеркнув, что инициатива с приглашением вратаря исходит от главного тренера генуэзцев Даниэле Де Росси, который настаивает на его подписании.

По данным источника, стороны уже начали переговоры, однако сделка еще требует согласования с Ювентусом. Туринский клуб не настроен отпускать футболиста бесплатно и хочет получить компенсацию, так как действующий контракт Перина действует до 30 июня 2027 года. Именно этот момент может стать ключевым в переговорах между клубами.

Для Дженоа Перин – хорошо знакомая фигура. Он находился в системе клуба с 2008 года и выступал за команду до 2018-го, после чего перешел в Ювентус за 16,3 млн евро. В сезоне 2020/21 вратарь уже возвращался в Геную на правах аренды, так что возможный трансфер станет для него очередным камбэком. В текущем сезоне 33-летний итальянец провел за Юве 4 матча и пропустил 6 голов.

