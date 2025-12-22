Аталанта дожала Дженоа в дерби Малиновского
Генуэзцы с начала матча играли в меньшинстве
Руслан Малиновский / Фото - Дженоа
Дженоа в 16 туре Серии А дома принимала Аталанту. Матч в Генуе завершился со счетом 0:1.
Вечер ностальгии для Руслана Малиновского обернулся ужасным началом игры, когда голкипер Дженоа Леали на 3-й минуте оставил команду Даниэле Де Росси в меньшинстве.
На протяжении всего матча хозяева делали все, чтобы не дать сопернику воспользоваться численным преимуществом, однако на 90+4-й минуте ошибка резервного вратаря Соммаривы на выходе позволила Гину попасть в пустые ворота Дженоа.
Малиновский в матче против бывшего клуба отыграл 67 минут.
Серия А. 16 тур
Дженоа - Аталанта 0:1
Гол: Гин, 90+4
