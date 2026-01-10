Павел Василенко

Кубок Англии снова подтвердил свою репутацию турнира невероятных сенсаций. Команда шестого дивизиона английского Маклсфилд Таун создала одну из крупнейших неожиданностей в истории соревнований, выбив действующего обладателя трофея – Крystal Palace. В матче третьего раунда представитель Национальной лиги Север одержал удивительную победу со счетом 2:1.

Этот результат вошел в историю Кубка Англии как первый случай, когда клуб из шестого дивизиона устранил команду элиты. Особую привлекательность событию добавил и тот факт, что главным тренером Маклсфилда является брат Уэйна Руни – Джон, а сам легендарный экс-форвард Манчестер Юнайтед наблюдал за поединком с трибун.

Главный тренер Крystal Palace Оливер Гласнер решил дать отдых части лидеров, однако капитан Марк Геи и Адам Вортон вышли в стартовом составе. Лондонцы контролировали мяч, но хозяева действовали дисциплинированно, почти не позволяя создавать опасные моменты. Перед самым перерывом стадион взорвался: после подачи со штрафного капитан Пол Доусон ударом головы открыл счет.

В перерыве Гласнер сделал сразу три замены, но переломить ход встречи это не помогло. На 60-й минуте Маклсфилд шокировал фаворита во второй раз – Айзек Бакли-Рикеттс воспользовался суматохой в штрафной площадке и удвоил преимущество. Лишь в конце матча «орлы» усилили давление: удар Вортона парировал вратарь, а Жереми Пино забил на 90-й минуте. Но на больше гостей не хватило – действующий обладатель Кубка Англии сенсационно вылетел, уступив скромному клубу, который уже вписал свое имя в историю турнира.

В последний раз любительский клуб выбивал действующего победителя Кубка Англии в 1909 году. Именно тогда Крystal Palace выбил Вулверхэмптон, и для подобного подвига понадобилось 117 лет, что практически беспрецедентно, учитывая несравнимые отличия между тогдашним и современным футболом.

Кстати, стадион Маклсфилда имеет вместимость всего 5000 мест, а игровой состав стоит менее 1 миллиона евро по сравнению с 523 миллионами евро состава Крystal Palace.