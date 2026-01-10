Главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч выразил недовольство игрой своей команды после поражения в матче третьего раунда Кубка Англии против представителя Чемпионшипа Рексема.

«Первая половина была абсолютно неприемлемой. Нельзя так играть, это абсолютно неприемлемо. Это неприемлемо для меня, но я сказал, что игроки должны посмотреть на себя в зеркало, потому что это неприемлемо и для клуба.

Все они стучат в дверь и спрашивают: «Почему я не играю?». Честно говоря, для некоторых есть очевидные причины, но не для всех. Я мог бы заменить их всех в перерыве. В первом тайме очень не хватало темпа и менталитета, необходимых для игры», – сказал Дайч в интервью TNT Sports.