Тренер Ноттингем Форест раскритиковал своих футболистов после вылета из Кубка Англии
Вылетели от команды из нижнего дивизиона
1 день назад
Главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч выразил недовольство игрой своей команды после поражения в матче третьего раунда Кубка Англии против представителя Чемпионшипа Рексема.
«Первая половина была абсолютно неприемлемой. Нельзя так играть, это абсолютно неприемлемо. Это неприемлемо для меня, но я сказал, что игроки должны посмотреть на себя в зеркало, потому что это неприемлемо и для клуба.
Все они стучат в дверь и спрашивают: «Почему я не играю?». Честно говоря, для некоторых есть очевидные причины, но не для всех. Я мог бы заменить их всех в перерыве. В первом тайме очень не хватало темпа и менталитета, необходимых для игры», – сказал Дайч в интервью TNT Sports.
В этом поединке Александр Зинченко вышел в стартовом составе. Он провел на поле первый тайм, после чего его заменил Неко Вильямс.