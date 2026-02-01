Команда Вернидуба одержала разгромную выездную победу в украинском дерби чемпионата Азербайджана
Хозяева потерпели сокрушительное поражение
31 минуту назад
Юрий Вернидуб. Фото: ФК Нефтчи
«Нефтчи» украинского тренера Юрия Вернидуба в гостях сыграл против «Араза» в матче 18-го тура чемпионата Азербайджана.
Отметим, что «нефтяники» разгромили соперников, которых также возглавляет украинский специалист – Андрей Демченко, со счетом 4:0.
«Нефтчи» сейчас идет на седьмом месте в чемпионате, имея в активе 24 очка после 18 проведенных матчей. «Араз» сейчас опережает команду Вернидуба на три балла, занимая шестую позицию.
Чемпионат Азербайджана, 18-й тур
Араз – Нефтчи – 0:4
Голы: Рибейро, 4, Самбу, 40, Курчи, 84, Абубакар, 90+2.