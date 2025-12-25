Азербайджанский Араз решил последовать примеру Нефтчи, пригласив работать главным тренером специалиста из Украины.

С нового года команду возглавит Андрей Демченко, сообщает Azerisport.

Араз договорился с новым главным тренером после того, как с должности был уволен Эльмар Бахшиев.

Как главный тренер на родине Демченко работал в футбольных клубах Верес, Львов и Металлист 1925. За пределами Украины специалист успел потренировать Обод (Узбекистан), Дилу, Динамо Батуми (Грузия), Жеңіс (Казахстан).

Араз после 16 туров занимает 6 место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 26 очков.

