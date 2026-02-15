Команда Вернидуба одержала третью победу подряд в чемпионате Азербайджана
около 1 часа назад
Фото - ФК Нефтчи
В рамках 20-го тура чемпионата Азербайджана Нефтчи на выезде обыграл Кяпаз со счетом 3:1. Команда украинского тренера Юрия Вернидуба одержала третью победу подряд.
Нефтчи занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, отставая от лидирующего Сабаха на 16 очков.
Следующую игру команда украинского тренера проведет 21 февраля против Карабаха.
Чемпионат Азербайджана, 20-й тур
Кяпаз – Нефтчи – 1:3
Голы: Гусейнли, 35 (пенальти) – Самбу, 27, 38, Махмудов, 40.
