Сергей Разумовский

В шестом туре общего этапа Лиги конференций Страсбур подтвердил статус фаворита и дома обыграл Брейдаблик со счетом 3:1.

Хозяева быстро вышли вперед. Уже на 11-й минуте Нанаси открыл счет. Несмотря на общую преимущество французской команды, исландцы смогли ответить – Гуннлаугссон сравнял, так что на перерыв соперники ушли с ничейным результатом.

Во втором тайме Страсбур лишь наращивал давление и в итоге дожал оппонента в концовке. На 80-й минуте Годо снова вывел хозяев вперед, а уже в добавленное время Энсисо поставил точку, сделав счет 3:1. По ходу встречи это выглядело закономерно: Страсбур имел полное доминирование и нанес 22 удара по воротам.

К вашему вниманию обзор матча.

Страсбур набрал 16 очков в турнирной таблице и занял итоговое первое место. Брейдаблик завершил борьбу в турнире.

Лига конференций. Общий этап, шестой тур

Страсбур – Брейдаблик 3:1

Голы: Нанаси, 11, Годо, 80, Энсисо, 90+4 – Гуннлаугссон, 37

Страсбур: Пендерс, Чилвелл, Гойсберг, Омобамиделе, Амугу (Барко, 70), Нзингуло (Морейра, 62), Эль-Мурабет (Уаттара, 62), Нанаси, Амо-Амейау (Энсисо, 62), Паничелли (Дукуре, 89), Годо

Брейдаблик: А. Эйнарссон, Йонссон (Б'ярнасон, 76), Маргейрссон, Муминович, Йеоман (Халлсон, 59), В. Эйнарссон (Стейндорссон, 85), Гуннлаугссон, Йоунссон, Ингварссон, Торстейнссон (Кристинссон, 85), Омарссон

Предупреждения: Маргейрссон (19), Торстейнссон (42)