Сергей Разумовский

УЕФА обновил списки футболистов, заявленных клубами на матчи плей-офф Лиги конференций, и изменения также произошли в заявке донецкого Шахтёра. Донетчане стартуют в весенней части турнира с 1/8 финала, поэтому перед этой стадией тренерский штаб получил право скорректировать состав. Главный тренер Арда Туран воспользовался этой опцией и подправил баланс между линиями.

Самый заметный акцент перестановок — переход от оборонительных вариантов к усилению атаки. Из еврокубкового списка убрали двух защитников: Диего Арройо и Марьяна Фарину. Взамен в заявке появились два игрока, которые должны добавить команде остроты впереди: новичок-вингер Проспер Оба и центральный нападающий Лассина Траоре. Для Траоре это фактически возвращение в еврокубковую обойму, ведь на общем этапе он не был заявлен из-за проблем со здоровьем.

Заявка Шахтёра на Лигу конференций

Вратари: Кирилл Фесюн, Дмитрий Резник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовский.

Защитники: Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Ираклий Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля.

Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Криськов, Марьян Швед, Педриньо, Невертон*, Изаки, Антон Глущенко*, Артём Бондаренко, Виктор Цуканов*, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алисон, Лукас Феррейра, Проспер Оба.

Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду*, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш

* Игроки, заявленные по списку В.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 12 марта, ответные матчи запланированы на 19 марта. Соперник Шахтёра определится по итогам предыдущего раунда: донетчане встретятся либо с победителем пары KUPS – Лех, либо с командой, которая пройдет дальше в противостоянии Шкендия – Самсунспор.

Ранее сообщалось, что европейские клубы интересуются бразильским легионером Шахтёра.