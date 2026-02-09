Павел Василенко

Манчестер Юнайтед может оформить трансфер нападающего донецкого Шахтера Кауана Элиаса.

Как сообщает журналист Экрем Конур, бразилец находится в трансферном списке «красных дьяволов». За футболистом также следят Милан, Байер и Фламенго.

В нынешнем сезоне в составе «горняков» Элиас забил 11 голов и оформил четыре ассиста в 26 поединках за клуб во всех турнирах.

Контракт 19-летнего форварда с донецким клубом действует до 31 декабря 2029 года. Transfermarkt оценивает нападающего в 15 млн евро.