Сергей Разумовский

Флуминенсе официально сообщил о прекращении сотрудничества с капитаном команды Тиаго Силвой. Клуб объявил, что контракт с 41-летним центральным защитником расторгнут, и поблагодарил футболиста за период, который он провел в составе команды после возвращения.

В официальном заявлении Флуминенсе подчеркнул, что Тиаго Силва, который присоединился к клубу в прошлом году уже как одна из самых узнаваемых фигур мирового футбола, оставляет заметный след. В клубе отметили его отношение к работе, профессионализм и преданность, а также подчеркнули, что игрок ассоциируется с любовью к Флуминенсе и высокими стандартами, которые он демонстрировал как на поле, так и вне его. Также клуб пожелал футболисту успехов на следующем этапе карьеры.

O Fluminense FC informa que o zagueiro Thiago Silva formalizou, na tarde desta terça-feira (16/12), no CT Carlos Castilho, sua rescisão contratual com o clube.



Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do…

После расторжения соглашения Тиаго Силва планирует продолжать выступления. Среди приоритетных вариантов для опытного бразильца называют возвращение в Европу. Сообщается, что переговоры о его будущем уже ведутся, а ранее итальянские СМИ упоминали о возможном интересе со стороны Милана. В то же время окончательно не снят с повестки дня и сценарий, при котором Силва может принять решение завершить профессиональную карьеру.

Дополнительных оборотов ситуации добавили сообщения бразильских СМИ. В частности, ge.globo информирует, что после вылета Флуминенсе в противостоянии с Васко в Кубке Бразилии защитник попрощался с партнерами в раздевалке, что только усилило разговоры о его скором уходе. При этом формально действующий контракт Тиаго Силвы с клубом был рассчитан до середины 2026 года.

Сам футболист ранее неоднократно говорил, что допускает завершение карьеры после завершения действия контракта, но решающим стимулом для него остается желание сыграть на чемпионате мира 2026 года. На фоне этих планов важными являются и семейные обстоятельства. Семья Тиаго Силвы проживает в Лондоне, где его дети учатся и тренируются в академии Челси, поэтому фактор быта также может повлиять на выбор следующего клуба. Также в Европе защитник выступал за Порту, ПСЖ и Милан.

Тиаго Силва вернулся в Флуминенсе в середине 2024 года и до последнего оставался одним из ключевых исполнителей, выполняя роль лидера и капитана. В кубковых матчах против Васко он отмечался уверенными действиями и даже реализовал пенальти в одном из эпизодов, однако команда все же прекратила борьбу за трофей.

